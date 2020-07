Ausblick: Solange der DAX außerhalb des langfristigen Trendkanals notiere, dürften die Bären das Zepter in der Hand behalten.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den Trendkanal nicht zurückerobern und bleibe auch bei einem Erholungsversuch unter der Marke von 13.075 Punkten. Inder Folge würde dann eine weitere Abwärtsbewegung starten und den DAX dem Trend folgend unter das Verlaufstief bei 12.811 Punkten am 27. Juli drücken. Das erste Anlaufziel der Bären unter der Marke von 12.800 Punkten wäre dann das noch offene Gap auf der Unterseite bei 12.697 Punkten. Gehe es weiter tiefer, dürfte der Unterstützungsbereich bei 12.450/12.500 Punkten angelaufen werden. Darunter wäre wohl die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 12.300 Punkten das Ziel, wo aktuell auch der 50er EMA verlaufe. Unter dem 50er EMA wäre der 200er EMA bei 12.000 Punkten die nächste Zielmarke der Bären.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den steigenden großen Trendkanal zurückerobern und deutlich über 13.075 Punkte ansteigen. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Angriff der Bullen auf das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten zu rechnen. (28.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem 05. Juni in einer Seitwärtsbewegung zwischen etwa 11.960 Punkten auf der Unterseite und ca. 13.000 Punkten auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Ausbruchsversuch am 20. Juli über die Marke von 13.000 Punkten sei bereits am 21. Juli bei 13.313 Punkten ausgelaufen. In der Folge sei der DAX wieder zügig unter die runde Marke von 13.000 Punkten zurückgefallen und damit auch aus dem langfristig steigenden Trendkanal gesackt, der seit dem Coronacrash-Tief bei 8.255 Punkten am 16. März Bedeutung gehabt habe. Dem DAX gelinge es bisher nicht, nachhaltig über 13.000 Punkte anzusteigen. Mit dem Trendkanalbruch trübe sich die Lage für den Index weiter ein, die Kräfte der Bullen würden nach dem langen Hochlauf nachlassen.