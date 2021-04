Ausblick: Der DAX befinde sich weiterhin klar im Aufwärtstrend und habe mit dem Verlaufshoch bei 15.029 Punkten auch ein neues Allzeithoch gebildet. Allerdings sei der DAX aktuell auch stark überkauft.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA bei 14.766 Punkten sowie auf die untere Kurslücke bei 14.621 Punkten. Rutsche der DAX weiter ab, könnte die Unterstützung im Bereich von 14.500 Punkten angelaufen werden. Darunter wäre dann der 50er EMA bei 14.252 Punkten das nächste Kursziel.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausbrechen und dem Aufwärtstrend direkt weiter folgen, ohne eine Korrektur einzuleiten. In diesem Fall wäre die nächste Anlaufmarke bei 15.050 Punkten zu sehen, gefolgt von der Marke von 15.100 Punkten. (01.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist nach dem vorherigen langen Kursanstieg überkauft und konnte am Vortag nicht mehr zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der DAX sei unverändert zum Vortag bei 15.008 Punkten aus dem Handel gegangen und befinde sich weiterhin direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Auf der Unterseite habe der DAX noch zahlreiche offene Kurslücken, zwei davon in unmittelbarer Nähe bei 14.845 und 14.621 Punkten. Kurslücken würden als Orientierungsmarken bei einem möglichen Rücklauf im DAX dienen, da Kurslücken in der Regel wieder schnell geschlossen würden. Sollte es zu einem Rücklauf kommen, könnte dieser wie bisher erneut den Bereich leicht unter dem 10er EMA anlaufen, wo Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit oft ausliefen.