Technische Anschlusskäufe, nachdem die Widerstandsmarken bei 12.358 und 12.401 (Strukturkreuzung) durchbrochen worden seien, hätten ein Übriges zum Kursplus des DAX in Höhe von 1,64 Prozent auf 12.490,74 Punkte beigetragen. Die sich zuletzt im Aufwärtstrend befindliche Risikoaversion sei von 14,71 auf 13,91 (VDAX (ISIN DE000A0DMX99 / WKN A0DMX9)) zurückgegangen. Die mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China sowie dem Iran-Konflikt einhergehenden Risiken seien offensichtlich ausgeblendet worden.



Auch die Berichtsaison ziehe weiter die Aufmerksamkeit auf sich. Heute Morgen hätten hierzulande bereits Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) Zahlen präsentiert. Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) (17 Uhr) werde folgen.



Mit dem Kursschub von gestern habe der DAX die Kurslücke geschlossen, mit welcher zuvor die Wendeformation in Form eines "island reversal" komplettiert worden sei. Bei der genannten Kurslücke handle es sich definitionsgemäß um ein "breakaway gap". Diese würden in der Regel nicht unmittelbar geschlossen. Insofern sei die aktuelle Entwicklung als ungewöhnlich zu beschreiben. Entsprechend spannend werde es zu sehen sein, wie sich das Bild in den kommenden Tagen darstellen werde, zumal auch auf Wochenbasis eine Topbildungs-Formation vorliege. An dieser Stelle werde von Zeit zu Zeit auch auf strukturelle Aspekte bei den DAX-Werten eingegangen. Häufiger wenn eine Verschiebung zur negativen Seite vollzogen worden sei, was aktuell jedoch nicht der Fall sei, im Gegenteil: Es könnten deutlichere Entspannungssignale ausgemacht werden. Bei 23 Titeln (+8) sei der DMI positiv, 16 Aktien würden sowohl über der 100- als auch über der 200-Tagelinie notieren. Vier Titel befänden sich in der Nähe (weniger als 2%) des 52-Wochenhochs, 21 würden einen RSI (Levi auf Tagesbasis) von mehr als 1 aufweisen. (24.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Dienstag recht freundlich, so die Analysten der Helaba.Für Rückenwind hätten erneute Zinssenkungs-Phantasien gesorgt. Der Markt habe sich auch mit der Frage beschäftigt, ob die EZB die Wiederaufnahme von Anleihekäufen ankündigen werde. In diesem Umfeld seien sogar Aktien wie beispielsweise Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) gesucht gewesen, die zuvor die Gewinnprognose, gekappt hätten.