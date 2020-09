Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verlor in der vergangenen Handelswoche 191 Punkte oder 1,5%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zunächst sei die Entwicklung noch positiv zu beurteilen gewesen, da der DAX auf den höchsten Stand seit Februar geklettert sei. Gegen Ende der Woche hätten die Kurse jedoch wieder nachgegeben. Für die weitere Entwicklung werde entscheidend sein, ob die Kreuzunterstützung bei 12.913, 12.904/12.866 sowie die 50-Tage-Linie bei 12.805 Punkten erfolgreich verteidigt werden könne. Die technischen Indikatoren würden jedoch zur Vorsicht mahnen. So habe der MACD auf Tagesbasis ein Ausstiegssignal generiert. Ebenfalls negativ zu werten sei derzeit der saisonale Faktor. Die nächst tieferen Unterstützungen würden sich bei 12.634 sowie dann beim Tief des Juli bei 12.254 Punkten sowie der 200-Tage-Linie befinden, die derzeit bei 12.198 Punkten verlaufe. Auf der Oberseite wäre ein Anstieg über die Marke von rund 13.200 Punkten vonnöten, um das charttechnische Gesamtbild aufzuhellen. (07.09.2020/ac/a/m)