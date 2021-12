Bereits vor wenigen Tagen hätten Ärzte in Südafrika darauf hingewiesen, dass mit der Omikron-Variante infizierte Corona-Patienten "extrem milde" Krankheitsverläufe aufgewiesen hätten. Entsprechende Meldungen seien am Mittwoch noch einmal bestätigt worden und könnten der Auslöser für die starke Entwicklung im DAX (ISIN: DE0008469008 WKN: 846900) sein.



Zudem habe sich BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX)-Chef Ugur Sahin deutlich optimistischer zur Wirksamkeit der jetzigen mRNA-Impfstoffe gegen die Omikron-Variante geäußert als z.B. Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA)-Chef Stéphane Bancel. Sahin Sahin erwarte, dass der bestehende Covid-19-Impfstoff des Mainzer Herstellers und seines US-Partners Pfizer auch bei der neuen Variante vor schweren Krankheitsverläufen schützen könne. Schließlich sei Omikron nicht die erste Corona-Variante, die aufgetaucht sei.



Aus technischer Sicht sei es wichtig gewesen, dass der DAX die Unterstützung bei 15.000 Punkten nicht unterschritten habe. Jetzt komme es darauf an, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, die bei 15.402 Punkten verlaufe. Sollte das Kunststück auf Schlusskursbasis gelingen, könnten die nächsten Tage freundlich verlaufen und möglicherweise das Gap bei 15.540 zu 15.740 Punkten geschlossen werden.



Ein Anstieg zurück über die 15.400 Punkte wäre ein starkes Kaufsignal. Noch sei dies aber nicht bestätigt. Sollte der DAX diese Hürde meistern, werde aller Voraussicht nach eine neue Long-Position eröffnet. (01.12.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist die technische Gegenbewegung auf die starken Kursverluste von Freitag bis Dienstag in vollem Gange, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben der wichtigen Unterstützung bei 15.000 Punkten würden positive Wortmeldungen aus dem Omikron-Ursprungsland Südafrika wohl dafür sorgen, dass die Anleger wieder ins Risiko gehen würden.