Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gab es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen klassischen "Inside Day", die gesamte Handelsrange fand also innerhalb jener des Vortages statt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei auf der weit entfernt liegenden Oberseite wenig überraschend gewesen. Immerhin aber sei auch das Donnerstagstief bei 12.299 Zählern unangetastet geblieben und es habe sogar locker zu einem Tagesplus gereicht. Frische Signale seien aber fast selbstredend ausgeblieben, so dass die wichtigsten charttechnischen Barrieren und Unterstützungen noch einmal in aller Schnelle präsentiert werden sollten. Weiter intakt, in dieser Woche wohl aber auf dem Prüfstand stehte der im 12.300er-Bereich verlaufende, Anfang Juni begonnene Aufwärtstrend. Noch einmal deutlich wichtiger sei die siebenmonatige Aufwärtstrendgerade, die zusammen mit der steigenden 90-Tage-Linie um 12.120 bzw. 12.130 Punkte verlaufe. Dagegen sorge das Drei-Wochen-Hoch vom Donnerstag zusammen mit einem moderat abwärts verlaufenden 14-monatigen Abwärtstrend im 12.600er-Bereich für einen Doppelwiderstand. Grob gesagt gebe es neue Signale also unter 12.120 und über 12.600 Punkten, wobei dann aber die nahen Anschlussziele 12.000 respektive 12.656 Zähler (Jahreshoch) zu knacken wären. (29.07.2019/ac/a/m)

