Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit der erwarteten Atempause in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da das Hoch vom vergangenen Freitag (12.458 Punkte) somit von zwei tieferliegenden Hochpunkten "eingerahmt" werde, stehe ein sog. "swing high" zu Buche. Zusammen mit dem Schließen der jüngsten Aufwärtskurslücke zeuge dieses Muster von einer gewissen Gewinnmitnahmebereitschaft. Dies gelte umso mehr, als dass im Verlauf des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) das äquivalente Kursmuster vorliege und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern eine Abwärtskurslücke gerissen habe. Vor diesem Hintergrund dürften die deutschen Standardwerte die nächsten Anlaufmarken in Form des Abwärtstrends seit Mitte Juni (akt. bei 12.501 Punkten) und danach der Kombination aus dem Augusthoch (12.597 Punkte) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.616 Punkten) zunächst etwas aus den Augen verlieren. Vielmehr sollten Anleger eine Ausdehnung der jüngsten Konsolidierung einkalkulieren. Die nächste Unterstützung stelle dabei der 38-Perioden-Durchschnitt (akt. bei 12.318 Punkten) dar, ehe der Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 12.151 Punkten) wieder ins Blickfeld rücke. (25.09.2018/ac/a/m)