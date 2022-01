Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem 600 Punkte-Rutsch vom Wochenbeginn unternahm der DAX (ISIN: DE0008469008/ WKN: 846900) gestern auf Basis der Kernunterstützung bei 15.000 Punkten einen ersten Stabilisierungsversuch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen könnten Marktteilnehmer diese Entwicklung an dem gestrigen "inside day", der aus Sicht der Candlestickanalyse zudem ein "harami"-Muster darstelle. An dieser Stelle müssten die Analysten nochmals die Bedeutung der Dezembertiefs bei 15.060/15.015 Punkten hervorheben. Schließlich entstehe unterhalb dieser Bastion ein klassisches Doppeltop. Aus der Höhe der oberen Umkehr würde sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 1.200 Punkten ergeben. Das entsprechende Kursziel von rund 13.800 Punkten passe hervorragend zu einem Pullback an die alten DAX-Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten - und somit zur im "HSBC Jahresausblick" festgehaltenen Erwartungshaltung. Kurzfristig könnten die Analysten aber dennoch ein wenig Hoffnung machen: Die gestrige DAX-Kerze sei vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.256 Punkten) ausgebildet worden - in der Vergangenheit häufig ein Indiz für eine kurzfristige Übertreibung nach unten. Entsprechend würde eine Rückkehr in die Leitplanken der Bollinger Bänder den Startschuss für eine technische Reaktion liefern. (26.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >