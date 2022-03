Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Ausgangslage für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibt fragil, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten die deutschen Standardwerte gestern erneut ein neues Bewegungstief bei 13.708 Punkten hinnehmen müssen. Damit sei das Aktienbarometer in die alte Ausbruchszone zwischen 13.800 und 13.500 Punkten eingetaucht. Ein Bruch dieser Bastion würde dem DAX den nächsten Nackenschlag versetzen und den Startschuss für ein Ausloten der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.111 Punkten) liefern. Entsprechend wichtig sei das gestrige "reversal" gewesen, welches immerhin auch die punktgenaue Rückeroberung der runden 14.000er-Marke gebracht habe. Unter dem Strich stehe somit erneut eine hohe Schwankungsbreite von mehr 400 Punkten zu Buche. Nach Norden sei eine Rückkehr in den Abwärtstrendkanal seit Anfang Januar (untere Begrenzung akt. bei 14.283 Punkten) notwendig, um für ein erstes Stabilisierungsindiz zu sorgen. In von der Psychologie dominierten Märkten lohne sich der Blick auf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) besonders. Zwar sei die Stimmung verhaltener als im historischen Durchschnitt, doch der Bären-Anteil sei vom Extremwert der Vorwoche (53,7%) deutlich auf 41,4% zurückgekommen. Die Aktienquote der US-Privatanleger falle den dritten Monat in Folge.



Mit Hilfe der Technischen Analyse könnten Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Darüber würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes komme der regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei würden sie überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 würden den Analysten als Maßstäbe dienen. Es bleibe festzuhalten, dass die Prozentsätze für alle drei Regionen derzeit deutlich unter der 50%-Schwelle notieren würden. Die Mehrzahl der Einzeltitel würden sich gegenwärtig also im Abwärtsmodus befinden. Die deutschen "blue chips" würden dabei den schwächsten Eindruck hinterlassen. Von Werten unterhalb der 10%-Marke, welche oftmals den Eintritt in eine negative Übertreibungsphase signalisieren würden, seien aber auch die heimischen Standardwerte noch ein Stück entfernt. (03.03.2022/ac/a/m)



