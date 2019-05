Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Tag Zeitverzug musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Kreuzunterstützung aus der Trendlinie, welche diverse Hochs seit Dezember verbindet, und dem ehemaligen Abwärtstrend seit Januar vergangenen Jahres (akt. bei 12.310/12.253 Punkten) letztlich doch preisgeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe sich die gestrige Überschrift: "Gap lastet auf dem Markt" bewahrheitet. Da die besagte Kurslücke (obere Gapkante bei 12.344 Punkten) weiterhin bestehe, stünden die Zeichen bei den deutschen Standardwerten auf Konsolidierung. Diese Einschätzung werde durch den trendfolgenden MACD untermauert, welcher gerade ein neues Ausstiegssignal generiert habe. Auf Tagesbasis entstehe zudem ein "bearish engulfing", das zusätzlich zur Vorsicht mahne. Per Saldo müssten Anleger aktuell kleinere Brötchen backen. Das Hoch von Anfang April bei 12.029 Punkten definiere nun die nächste Rückzugslinie, ehe die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.808 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit Anfang 2019 (akt. bei 11.802 Punkten) wieder auf die Agenda rücke. Um die Bullen wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen, sei indes ein Schließen der o. g. Kurslücke vonnöten. (08.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >