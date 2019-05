Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeigte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Gegenbewegung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die erste ihrer zuletzt angeführten Unterstützungszonen aus dem Aufwärtstrend seit Ende Dezember sowie der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.894/11.859 Punkten) habe sich also (zunächst) als tragfähig erwiesen. Die Handelsspanne der deutschen Standardwerte sei dabei innerhalb des Pendants vom Vortag verblieben, so dass ein klassischer "inside day" entstehe. Nützlich sei - wie so oft - ein Blick auf die amerikanischen "blue chips" des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), welche ebenfalls eine Schlüsselunterstützungszone ausloten würden. Ein Bruch der Bastion bei knapp 2.800 Punkten würde sicherlich auch unser heimisches Aktienbarometer belasten. Weitere Rückzugslinien würden sich beim DAX bei 11.778/11.737 (Abwärtskurslücke vom 3. April bzw. eine weitere Trendlinie) befinden, bevor die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.660 Punkten) ins Blickfeld rücke. Um den DAX über den beschriebenen Innenstab hinaus zu stabilisieren, sei dagegen ein Spurt über das jüngste "swing high" vom vergangenen Freitag bei 12.141 Punkten notwendig. (15.05.2019/ac/a/m)



