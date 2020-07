Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Dienstag hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen Jahresschlussstand 2019 (13.249 Punkte) wieder erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Was zunächst als gutes Zeichen anmute, dürfte zum Wochenabschluss in eine nennenswerte Atempause münden. So sollten die deutschen Standardwerte heute die jüngste Kurslücke (untere Gapkante bei 13.064 Punkten) schließen und auch das Hoch von Anfang Juni bei 12.913 Punkten einer Belastungsprobe unterziehen. Abseits dieser kurzfristigen Betrachtungsweise gebe es allerdings eine ganze Reihe von strategischen Unterstützungsfaktoren. Als erstes sei in diesem Zusammenhang die solide Marktbreite zu nennen. Auf der Indikatorenseite sei es gestern darüber hinaus zu dem zuletzt mehrfach diskutierten "golden cross" zwischen den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 12.196/12.194 Punkten) gekommen. Die gleitenden Durchschnitte würden trendfolgenden Investoren derzeit also ein weiteres Argument an die Hand liefern. Gleichzeitig notiere das Sentiment unverändert auf pessimistischen Levels. Die Skepsis unter den Marktteilnehmern bleibe also groß. Da die Hausse bekanntlich erst in der Euphorie sterbe, könnten Anleger nach dem Motto "buy the dip" verfahren. (24.07.2020/ac/a/m)



