Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nein, der Ausbruch aus dem vom März-Hoch ausgehenden Abwärtstrend war dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Gründonnerstag noch nicht gelungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin aber habe es mit plus 0,65 Prozent den einzigen Tagesgewinn der Woche gegeben und es sei durchaus wahrscheinlich, dass der Widerstand demnächst geknackt werde, was allein schon durch sein stetiges Absinken erleichtert werde. Das waagerechte Intraday-Niveau um 14.298/14.322 Zähler stünde dann als nächster Widerstand auf der Agenda, ehe es der Index mit dem mittelfristig bedeutenden 55-Tage-Durchschnitt zu tun bekäme, der erstmals wieder seit genau einem Jahr unterhalb der 14.500er-Marke verlaufe. Wie steinig der Weg zurück nach oben werde, zeige der Reigen an den danach folgenden Barrieren. Zu nennen seien insbesondere eine gut dreimonatige, derzeit um 14.630 Punkte verlaufende Abwärtstrendgerade, aber auch die Kombination aus 78-Tage-Linie und Acht-Wochen-Hoch um 14.880/14.925 Punkte. Würden dagegen Anschlusskäufe ausbleiben, dann stehe das Ein-Monats-Tief bei 13.887 Zählern im Blickpunkt. Halte die Unterstützung nicht, würden sich Stabilisierungshoffnungen auf die Marken 13.680 (50-Prozent-Retracement) und 13.388 Punkte (61,8-Prozent-Retracement der März-Aufwärtswelle) richten. (19.04.2022/ac/a/m)

