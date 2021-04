Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das saisonale Phänomen der "Osterrally" hat den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im bisherigen Wochenverlauf beflügelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So stehe bisher ein Wochenplus von 1,34% zu Buche. Dank des beschriebenen Rückenwinds habe das Aktienbarometer sein Allzeithoch bis auf 15.030 Punkte ausbauen können. Innerhalb der Osterwoche steche der heutige Gründonnerstag nochmals positiv hervor. Auf Basis der Daten seit 1990 hätten Anleger am Tag vor der Osterpause - gerechnet vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs - ein durchschnittliches Kursplus von 0,35% erzielen können. Die Wahrscheinlichkeit für einen freundlichen Handelsverlauf am Gründonnerstag liege in den letzten 30 Jahren bei 67,74%. Sowohl die Trefferquote als auch die realisierte Rendite würden dabei die jeweiligen Vergleichsmaßstäbe aller Handelstage seit 1990 deutlich in den Schatten stellen. Wie gut das Tagesplus von 0,35% tatsächlich sei, verdeutliche die folgende Überlegung: Würde der DAX an allen Handelstagen des Jahres so stark zulegen wie am Gründonnerstag, dann würde sich am Jahresende eine Wertentwicklung von 138% ergeben! Unter Risikogesichtspunkten würden die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (untere Gapkanten bei 14.845 bzw. 14.621 Punkten) als erste Unterstützungen dienen. (01.04.2021/ac/a/m)

