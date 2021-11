Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verblieb zunächst zu Wochenbeginn innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch am späten Nachmittag habe das Aktienbarometer mit 15.238 Punkten dann sogar nochmals ein neues Bewegungstief hinnehmen müssen. Diese Entwicklung - inklusive der roten Tageskerze - signalisiere, dass eine Stabilisierung im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.390 Punkten) kein Selbstläufer werde. Das sei vermutlich sogar zu harmlos ausgedrückt, denn heute dürften die deutschen Standardwerte mit neuerlichen Kursverlusten in den Handelstag starten. Dabei stehe ein Unterschreiten der jüngsten beiden, fast deckungsgleichen Tagestiefs bei 15.244/15.238 Punkten zu befürchten, was den gestrigen Stabilisierungsversuch endgültig zunichtemache. Vielmehr müssten Anleger dann ein Ausloten der Tiefs von Mai und Oktober bei 14.800 Punkten und somit der unteren Begrenzung der alten Tradingrange einkalkulieren. "Was es nach oben versucht habe, und gescheitert sei, versuche es in der Folge nach unten!" Diese alte Tradingweisheit liefere einen weiteren Fingerzeig in Sachen "Belastungsprobe der angeführten Kernunterstützung". Um indes den größten Druck vom DAX zu nehmen, sei eine Rückeroberung der o. g. langfristigen Glättung die zwingende Ausgangsvoraussetzung. (30.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >