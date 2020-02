Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf ein ausbleibendes Verlaufstief erfüllte sich gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr habe das Aktienbarometer mit 12.212 Punkten erneut ein neues Low hinnehmen müssen. Damit hätten die deutschen Standardwerte nicht nur die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.641 Punkten) endgültig pulverisiert, sie würden derzeit auch das klassische fallende Messer darstellen. Die nächste Unterstützung in Form des Aufwärtstrends seit Dezember 2018 (akt. bei 12.169 Punkten) dürfte gleich zu Handelsbeginn unterschritten werden. Da nach dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gestern auch der S&P 500 die (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 3.047 Punkten) habe preisgeben müssen, würden die Vorgaben sogar eine DAX-Eröffnung unterhalb der 12.000er-Marke befürchten lassen. Bei rund 11.800 Punkten warte die nächste wichtige horizontale Unterstützung. Die hohen Umsätze der letzten Tage würden zwar eine "selling climax" nahe legen - gestern habe das Volumen beispielsweise höher als am Future-Rolltermin im Dezember gelegen -, doch bisher würden beim DAX jegliche Stabilisierungsanzeichen fehlen. Anleger sollten deshalb einen nachlassenden Verkaufsdruck bzw. erste Stabilisierungsanzeichen abwarten. (28.02.2020/ac/a/m)



