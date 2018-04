Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während fünf der letzten sechs Wochen hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit der Kernunterstützung bei rund 11.800 Punkten auseinandergesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich schienen die deutschen Standardwerte auf dieser Basis die Kurve bekommen zu haben. Vor allem das jüngste Aufwärtsgap (12.011 zu 12.136 Punkten) sowie die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.148 Punkten) würden diesen Schluss nahe legen. Aber auch die Mehrzahl der quantitativen Indikatoren sei aktuell freundlich zu interpretieren. Hervorheben möchten die Analysten das neue Einstiegssignal seitens des MACD - zuvor habe der Trendfolger bereits eine positive Divergenz ausgebildet. Die Hochpunkte von Mitte März (12.460 Punkte) und Ende Februar (12.601 Punkte) würden nun die nächsten Widerstände abstecken. Danach markiere die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.669 Punkten) eine weitere massive Hürde. Der Charme der aktuellen Ausgangslage liege aber auch darin, dass die o. g. Kurslücke in Verbindung mit der Rückkehr in den beschriebenen Haussetrend eine engmaschige Absicherung ermögliche. So gewährleiste ein Stopp auf Basis der unteren Gapkante (12.011 Punkte) gleichzeitig ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis. (09.04.2018/ac/a/m)