Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sind Sie der Meinung, dass sich das (overnight-)Risiko durch Glattstellen von Engagements zum Handelsende reduzieren lässt? Glauben Sie, dass es in einem übergeordneten Haussetrend mehr Tage mit steigender als fallender Tendenz gibt? Das fragen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine einseitige Betrachtung der Ertragsseite greife aber eindeutig zu kurz. Deshalb sollten Investoren auch immer eine Risikoanalyse vornehmen. Bemerkenswert sei dabei, dass sich die vorgestellte "over night"-Strategie in den großen Baissephasen seit Beginn des Jahrtausends sehr wacker schlage. Im Vergleich zum DAX würden sich die Rückschläge deutlich abfedern lassen, was sich nicht zuletzt in einer Drittelung der Volatilität p. a. (8,82% vs. 23,91% beim DAX) niederschlage.Als weiteren Aspekt möchten die Analysten die Trefferquote beleuchten. Der Trade vom Schlusskurs bis zum Eröffnungskurs des Folgetages habe in gut 54% aller Fälle Kursgewinne gebracht. Mit anderen Worten: An 54% aller Handelstage sei es zu einer Aufwärtskurslücke gekommen. In einem letzten Schritt möchten die Analysten die einzelnen Kalendertage untersuchen, d. h. komme es beispielsweise an einem bestimmten Handelstag besonders oft zu Kurssprüngen. Um es vorwegzunehmen: das Gap von Dienstag auf Mittwoch steche hier ins Auge. Nicht nur absolut bringe diese Kurslücke mit einer Wertwicklung von 38% in den letzten zehn Jahren den größten Kurszuwachs, sondern die Trefferquote falle mit 56,6% auch höher als im Durchschnitt aus. Letztlich erscheine die "Übernachtchance" also von Dienstag auf Mittwoch am größten. (13.04.2018/ac/a/m)