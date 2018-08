Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war erneut durch eine unterdurchschnittliche Handelsspanne von lediglich 70 Punkten geprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Innehalten im Bereich der 38-Tages-Linie (akt. bei 12.543 Punkten) gehe also in die Verlängerung. Da sich auf Tagesbasis aber ein sog. "Hammer" ergebe, würden die Analysten die jüngste Kursentwicklung durchaus positiv werten. Als Kurstreiber dürften sich unverändert die US-Aktienmärkte erweisen. Sowohl der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (2.917 Punkte) als auch der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) (8.114 Punkte) hätten ihre Rekordstände gestern weiter ausbauen können. Diesseits des Atlantiks verfestige sich zudem das jüngste MACD-Einstiegssignal. Als wichtigstes Argument würden die Analysten beim DAX aber gegenwärtig die abgeschlossene inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf Stundenbasis ansehen. Aus diesem Umkehrmuster ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 300 Punkten, so dass perspektivisch die 200-Perioden-Glättung (akt. bei 12.693 Punkten) wieder in den Fokus rücken dürfte. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die jüngsten Ausbruchsmarken bei rund 12.440 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

