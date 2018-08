Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An der Börse scheint nun wirklich eine Art Sommerflaute zu herrschen, was aber natürlich schon einmal besser ist als die berühmten August-Abstürze, die es in der Vergangenheit in unschöner Regelmäßigkeit zu beobachten gab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit nur 0,7 % Handelsspanne beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe der Dienstag aufgewartet, wobei die Bewegung aber immerhin tendenziell nach oben gerichtet gewesen sei. Der deutsche Blue-Chip-Index habe sich dabei wieder zum Niveau der 200-Tage-Linie hinaufgearbeitet. Neue Impulse hätten aber auf sich warten lassen. Ein solcher stehe aber demnächst bevor, denn zwei auffällige Trendlinien würden immer mehr aufeinander zulaufen. Im Chart auf Stundenbasis seien diese schön zu erkennen. Zum heutigen Handelsstart werde der Ende Juni etablierte Aufwärtstrend um 12.560 Zähler verlaufen, der am Juni-Hoch entspringende Abwärtstrend dagegen um 12.820 Punkte. Gelinge dort der Ausbruch, wäre das jüngste MACD-Verkaufssignal auf Tagesbasis wieder negiert. Das Sieben-Wochen-Hoch bei12.886 Zählern wäre der nächste, die 13.000er-Zone jedoch ein Hauptwiderstand. Werde dagegen der Aufwärtstrend gebrochen, würden das Drei- sowie das Zwei-Wochen-Tief bei 12.469/12.493 Zählern als mögliche Stabilisatoren dienen. (08.08.2018/ac/a/m)