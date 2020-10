Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es ist erst der dritte Handelstag der Woche, doch beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steht bereits das zweite Abwärtsgap zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die gestrige Kurslücke (12.035 zu 11.852 Punkte) unterstreiche die Schlagseite, welche die deutschen Standardwerte derzeit besitzen würden. Das Abgleiten unter den "doppelten Durchschnitt" in Form der 200-Wochen-Linie und des Pendants der letzten 200 Tage (akt. bei 12.239/12.116 Punkten) sowie die Komplettierung der Topbildung der letzten Monate würden schwer auf dem Aktienbarometer lasten. In absolutem Rekordtempo sei das Abschlagspotenzial der oberen Umkehr von 1.200 Punkten bereits zur Hälfte ausgeschöpft worden. Das (Mindest-)Kursziel lasse sich weiter auf rund 11.000 Punkte taxieren. Auf dem Weg in diese Region gelte es, die alte Kurslücke von Ende Mai bei 11.430/11.391 Punkten zu schließen. Das Handelsvolumen sorge für einen weiteren Wermutstropfen, denn abgesehen vom Septemberverfall seien gestern die höchsten Umsätze der letzten Monate zu verzeichnen gewesen. Die Volumenentwicklung untermauere also die angeschlagene Marktverfassung. Wenngleich der DAX heute Morgen Stabilisierungstendenzen zeige, Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Aufhellung der Chartperspektiven sei und bleibe eine Rückeroberung der o. g. "doppelten Durchschnitte". (29.10.2020/ac/a/m)

