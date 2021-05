Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist sehr ruhig mit einer geringen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 75 Punkten in die neue Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch sei dem Aktienbarometer die Verteidigung der Aufwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (untere Gapkante bei 15.281 Punkten) bzw. ein neues Verlaufshoch (15.419 Punkten) gelungen. Zusammen mit der starken Reaktion im Anschluss an das Verlaufstief vom vergangenen Dienstag (14.845 Punkte) lasse sich (bisher) keine saisonale Schwächephase erkennen. Setze der zyklische Gegenwind heute ein? Mit Blick auf den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei diese Frage mehr als berechtigt, denn die US-Technologiewerte hätten gestern einen deutlichen Schwächeanfall verkraften müssen - charttechnisch in Form eines "roten Blocks" und eines neuen Verlaufstiefs. Vor diesem Hintergrund würden heute Morgen beim DAX die o. g. Kurslücke bzw. der kurzfristige Korrekturtrend (akt. bei 15.169 Punkten) in den Fokus rücken. Eine ausgeprägte saisonale Schwächephase und ernsthaftes charttechnisches Ungemach drohe dem Aktienbarometer aber erst bei einem Rutsch unter die Haltezone aus dem Vorwochentief und dem alten Rekordhoch von Mitte März bei 14.845/14.804 Punkten. (11.05.2021/ac/a/m)

