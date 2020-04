Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch das tut mal wieder gut: zumindest fürs Erste ist eine gewisse Normalität an den Aktienmarkt zurückgekehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese zeiget sich beispielsweise in einem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), bei dem es mit 584 Punkten die geringste Wochenspanne seit Mitte Februar gegeben habe. Mit einem Plus von 0,6 Prozent sei die Bilanz der nachösterlichen Woche zudem völlig unspektakulär ausgefallen und erstmals seit zwei Monaten habe der Handel zudem komplett wieder im fünfstelligen Kursgefilde stattgefunden. Viel wichtiger aber seien ja ohnehin der Unterstützungsbereich bei grob gesagt 10.100/10.200 Zählern und auf Schlusskursbasis die Marke von 10.243 Punkten, die dem alten Intraday-Tief von Dezember 2018 entspreche. Dass es in der anstehenden Woche zu entsprechenden Tests kommen werde, sei durchaus wahrscheinlich. Dafür würden eine nicht wirklich bullish aussehende Wochenkerze und der gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Tagesbasis noch immer recht stark überkaufte Marktzustand sprechen. Daher dürfte der steile, noch immer intakte einmonatige Aufwärtstrend nicht mehr allzu lange überleben. Heute verlaufe die Trendlinie bereits um 10.500 Punkte. Über dem Fünfwochenhoch 10.820 Zähler sei der Weg dagegen bis etwa 11.030 Punkte frei. (20.04.2020/ac/a/m)

