Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Skepsis scheint sich zu bestätigen: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) folgt dem doppelten Verkaufssignal der vergangenen Woche, dem negativen MACD-Indikator und dem "Island Reversal" (Trendwendesignal) und erreicht ein Ein-Monats-Tief bei 12.172 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit bestehe jetzt aber zumindest kurzfristig eine gute Stabilisierungsgelegenheit, denn zwei Unterstützungen unterschiedlichster Couleur würden sich in unmittelbarer Nähe befinden: um 12.140 Zähler lägen das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juni/Juli-Aufwärtswelle (11.620 auf 12.656 Punkte) sowie die 78-Tage-Linie. Mehr als nur latent gefährdet bleibe aber natürlich auch der wichtige, am 2018er-Tief ausgehende und ferner durch das Juni-Tief definierte Aufwärtstrend. Diese Trendlinie verlaufe mittlerweile im Bereich von 12.070 Zählern. Eine weitere höchst auffällige Unterstützungszone liege um 11.987/12.015 Punkte (Sechs-Wochen-Tief, 61,8-Prozent-FibonacciMarke, 100-Tage-Linie). Auf der Oberseite gelte es nunmehr dagegen eine weitere Notierungslücke zurückzuerobern, und zwar bei 12.278/12.301 Punkten. Der zweiwöchige Abwärtstrend sowie die fallende 90-Stunden-Linie würden um 12.395/12.440 Zähler für Widerstand sorgen. (19.07.2019/ac/a/m)

