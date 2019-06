Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine enge Handelsspanne und kleine Kerzenkörper entwickeln sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mehr und mehr zum Mantra der letzten Handelstage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese nüchterne Feststellung habe eine negative und eine positive Seite. Während die Skeptiker das verlorengegangene Aufwärtsmomentum bemängeln würden, würden die Bullen mit dem Argument dagegenhalten, dass die deutschen Standardwerte nach wie vor in Schlagdistanz zum Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 12.143 Punkten) notieren würden. Ein endgültiger Bruch dieser Trendlinie würde den Optimisten in die Karten spielen und das bisherige Jahreshoch bei 12.436 Punkten wieder ins Blickfeld rücken. Auf der Unterseite sollten Investoren dagegen unverändert die Kombination aus der 50-Tage-Linie sowie dem kurzfristigen Korrekturtrend seit dem bisherigen Jahreshoch von Anfang Mai (akt. bei 12.081/12.009 Punkten) im Auge behalten. Eine Verletzung dieser Unterstützungen - verbunden mit einem erneuten Abgleiten unter die 12.000er-Marke - dürfte den Grundstein für einen erneuten Korrekturimpuls in Richtung der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.605 Punkten) legen. Damit seien die Grenzen für ein Ende der DAX-Lethargie relativ klar umrissen. (18.06.2019/ac/a/m)



