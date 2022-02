Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Tageshoch hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern bei 15.543 Punkten ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe das Aktienbarometer das 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Korrekturimpulses seit Anfang Januar (15.565 Punkte) nahezu ausgelotet. Letztlich markiere diese Barriere aber lediglich den Auftakt zu der entscheidenden Widerstandszone, welche sich bis zu den Glättungslinien der letzten 50- bzw. 200 Tage (akt. bei 15.630/15.621 Punkten) erstrecke. Der markante Docht der gestrigen Tageskerze signalisiere eindrucksvoll, dass die Marktteilnehmer den Widerstandscharakter der diskutierten Barrieren tatsächlich wahrnehmen würden. Auf der Unterseite gelte es dagegen, einen erneuten Rückfall in den steilen Korrekturtrend seit Januar (akt. bei 15.302 Punkten) zu verhindern. Während dieser Trend zu Handelsbeginn im Fokus stehen dürfte, bleibe es langfristig weiter bei den bekannten Leitplanken bei knapp 15.000 Punkten bzw. gut 15.600 Punkten. Der holprige Jahresstart habe beim Sentiment deutliche Spuren hinterlassen: So sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der jüngsten Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) auf 19,2% gefallen. Werte unter 20% seien sehr selten und wurden zuletzt im Mai 2016 erreicht. (17.02.2022/ac/a/m)

