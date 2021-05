Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern beschrieben wir an dieser Stelle das besondere Phänomen eines doppelten "Hammers" sowie eines doppelten Außenstabs auf Wochenbasis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Bukrhardt.



Das Muster eines höheren Hochs und eines tieferen Tiefs hätten sie auf der Grundlage der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Daten seit 1988 genauer untersucht. In den vergangenen gut 30 Jahren sei es nur neun Mal vorgekommen, dass die Leitplanken der Vorperiode in zwei aufeinanderfolgenden Wochen gesprengt worden seien. Es handele sich also um eine seltene, charttechnische Formation. Doch nicht nur das, es besitze zudem einen "negativen touch": In sieben von neun Fällen sei es in der Folgewoche zu Kursverlusten - 2012 und 2001 sogar in einer nennenswerten Größenordnung (-4,13% bzw. -5,6%). Im Durchschnitt hätten die Kursabschläge nach einem doppelten Außenstab -1,69% betragen. Dem entgegen stehe die charttechnische Ausgangslage, denn die deutschen Standardwerte würden unverändert vom jüngsten "reversal" auf Basis der Kernhaltezone bei gut 14.800 Punkten sowie den eingangs angeführten "Hammer"-Umkehrformationen profitieren. Selbst ein neues Rekordhoch scheine möglich. Bei einem neuen Allzeithoch oberhalb der Marke von 15.502 Punkten könnten Anleger die jüngste Kursentwicklung als Konsolidierung zwischen 14.800 und 15.500 Punkten interpretieren. (18.05.2021/ac/a/m)

