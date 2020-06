Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst Kursabschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 11.683 Punkten) habe den deutschen Standardwerten im Verlauf des Vormittags als Sprungbrett gedient, so dass auf Tagesschlusskursbasis nur noch marginale Verluste zu verzeichnen seien. Letztlich habe sich damit die Bastion aus den horizontalen Unterstützungen bei 11.700/11.600 Punkten sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Korrektur von Februar/März (11.679 Punkte) als tragfähige Unterstützung erwiesen. Knapp darunter bestünden in Form des Erholungstrends seit dem 19. März (akt. bei 11.495 Punkten) sowie der Aufwärtskurslücke von Ende Mai bei 11.430/11.391 Punkten weitere Rückzugslinien. Solange insbesondere der angeführte Aufwärtstrend verteidigt werden könne, handele es sich bei der Konsolidierung der letzten Tage um ein heftiges, aber letztlich gesundes Durchatmen. Für ein Ausrufezeichen hinter dieser Einschätzung würde eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.141 Punkten) sorgen. Die Vorgaben würden den skizzierten Befreiungsschlag wahrscheinlich machen und sogar ein Ansteuern der Kurslücke bei 12.302/12.471 Punkten realistisch erscheinen lassen. (16.06.2020/ac/a/m)

