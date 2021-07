Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hinter dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liegt mit plus 13 Prozent das beste Halbjahr seit den ersten sechs Monaten 2019, als er um 17 Prozent geklettert war und das drittbeste der letzten fünf Jahre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich auch die ersten drei Handelstage im Juli mit plus 0,8 Prozent freundlich gewesen seien, müsse man aber weiter auf frische positive Signale warten. So sei das Allzeithoch bei 15.802 Punkten inzwischen drei Wochen alt. Seitdem habe gleichwohl keine wirklich große Korrektur mitgemacht werden müssen. Zum dabei erreichten Sechswochentief bei 15.309 Zählern sollte der Index allerdings nicht zurückfallen, um nicht erste negative Signale auszulösen. Eine wichtige Unterstützung, die Kombination aus einer gut fünfmonatigen Aufwärtstrendlinie und dem mittelfristig bedeutenden, derzeit noch leicht steigenden 55-Tage-Durchschnitt, befinde sich mittlerweile bei 15.400/15.440 Zählern, so dass eine wichtige Richtungsentscheidung unmittelbar bevorstehe. Gelinge dem DAX ein neuerlicher Ausbruch nach oben, was dann einen Angriff auf die 16.000er-Marke implizieren würde? Oder erfolge der Durchbruch auf der Unterseite, was dann ein Korrekturpotenzial bis zur waagrechten Zone bei gut 14.800 Punkten zur Folge haben könnte. (06.07.2021/ac/a/m)

