Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 13.640 Punkten gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit hätten die deutschen Standardwerte eine Basisannahme ihres technischen Jahresausblicks - nämlich neue Rekordstände in 2020 - bereits relativ früh im Jahresverlauf erfüllt. Als Katalysator würden sich weiter die US-Aktienmärkte erweisen, die zumindest beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) neue Hochstände hätten verbuchen können. Das Verlaufshoch bei 13.640 Punkten habe der DAX aber nicht über die Ziellinie retten können. Vielmehr sei es im Bereich des Rekordlevels zu einem "intraday-reversal" gekommen. Deshalb würden sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit möglichen Rückzugslinien auf der Unterseite beschäftigen. Zunächst sei in diesem Zusammenhang die verbliebene Kurslücke vom 8. Januar (13.362 zu 13.334 Punkte) zu nennen. Die Bedeutung dieses Gaps werde durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.363 Punkten) zusätzlich unterstrichen. Knapp darunter bilde die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.286 Punkten) und der 50-Tage-Glättung (akt. bei 13.269 Punkten) den nächsten Auffangbereich. Spätestens bei einem Abgleiten unter die zuletzt genannte Haltezone müssten Anleger von einem nachhaltigen Fehlausbruch ausgehen. (23.01.2020/ac/a/m)

