Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche und einem frühen Tagestief (12.466 Punkte) konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im weiteren Tagesverlauf verlorengegangenes Terrain zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Tagesbasis ergebe sich nicht nur eine "Hammer"-ähnliche Kerze, sondern auch ein "bullish engulfing". Beide Phänome würden die Ambitionen der Bullen unterstreichen. Allerdings habe das Aktienbarometer weiterhin das bereits mehrfach angeführte Widerstandsbündel bei rund 12.700 Punkten vor der Brust. Auf diesem Niveau würden die Glättungslinien der letzten 90 bzw. 200 Tage (akt. bei 12.660/63 Punkten) zusammen mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Korrekturimpulses von Ende Januar bis Ende März (12.662 Punkte) sowie dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und dem Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) die entscheidende Kumulationszone bilden. Abgerundet werde die Bedeutung der ins Feld geführten Hürden dadurch, dass jenseits der Marke von 12.650 Punkten auch aus Sicht des Point & Figure-Chart ein neues Kaufsignal entstünde. Mittlerweile sei es sogar zu einem negativen Schnittmuster der beiden o. g. gleitenden Durchschnitte gekommen, so dass ein Sprung über die angeführten Hürden alles andere als ein leichtes Unterfangen werden dürfte. (24.04.2018/ac/a/m)