Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Reigen an Kerzen mit kleinen Kerzenkörper setzt sich auch zu Beginn der neuen Woche nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach einem kurzzeitigen Absacken des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf 13.163 Punkte könne der Schlusskurs von 13.271 Punkten aber fast als Erfolg verbucht werden. Von diesem kurzfristigen Verhaltensmuster abgesehen, hätten die deutschen Standardwerte weiter die wichtige Widerstandszone bei gut 13.300 Punkten vor der Brust. Letztlich erstrecke sich diese sogar bis zum Septemberhoch bei 13.460 Punkten. Um dem Aktienbarometer eine neue Bewegungsdynamik einzuhauchen, müssten diese Hürden übersprungen werden. Da die angeführten Widerstände extrem massiv seien, würden im Ausbruchsfall sogar neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs von 13.795 Punkten winken.



Zwei wichtige Wermutstropfen wollten die Analysten allerdings nicht verschweigen. Zum einen sei die Stimmung aktuell recht euphorisch (z. B. AAII-Umfrage, diverse Put/Call-Ratios), zum anderen komme es in der zweiten Dezemberwoche unter saisonalen Gesichtspunkten oftmals zu einer kleinen Delle im Rahmen der Jahresendrally. Unter dem Strich begleite die aktuelle Pattsituation Investoren deshalb vermutlich auch in den kommenden Tagen. (08.12.2020/ac/a/m)

