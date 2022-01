Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ohne Beteiligung der US-Amerikaner erlebte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern einen ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine geringe Schwankungsbreite von weniger als 70 Punkten sei ein äußerst stiller Zeuge dieser Entwicklung. In der Summe scheine "ein Schritt vor, ein Schritt zurück" derzeit das Motto der deutschen Standardwerte zu sein. Charttechnisch bilde die Haltezone aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte) und der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) einen wichtigen Rückzugsbereich. Diese Bastion werde dabei noch zusätzlich durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.814 Punkten) unterstrichen. Knapp darunter stehe mit dem Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 15.599 Punkten) eine weitere markante Rückzugslinie zur Verfügung. Auf der Indikatorenseite sei der trendfolgende MACD hervorzuheben, der gestern ein negatives Schnittmuster generiert habe. Zurück zum Motto "ein Schritt vor, ein Schritt zurück": Übergeordnet würden sich die deutschen Standardwerte weiterhin in einer breitgefassten Schiebezone aus den Lows von November/Dezember bei gut 15.000 Punkten sowie den jüngsten beiden Verlaufshochs bei 16.285/16.290 Punkten befinden. (18.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >