Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Aktienbarometer die zu Wochenbeginn diskutierten konstruktiven Point & Figure-Signale tatsächlich generieren können. Mit anderen Worten: Diese etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform sorge aktuell für ein neues Ausrufezeichen. Im eigentlichen Chartverlauf sei zwar das Schließen der Kurslücke vom Februar gelungen, doch per Tagesschlusskurs sei den deutschen Standardwerten der Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 14.539/14.553/14.569 Punkten verwehrt geblieben. Letzteres würden die Analysten weiterhin für die nötige Grundvoraussetzung halten, um die jüngste Erholungsrally fortzusetzen. Immerhin dürfte das Aktienbarometer heute einen weiteren Anlauf auf diese Schlüsselmarken starten, zumal sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) oberhalb seiner 200-Tage-Linie festzusetzen scheine. Auf der Unterseite markiere indes das jüngste "swing low" bei 14.188 Punkten eine erste Unterstützung. Wesentlich wichtiger sei allerdings die verbliebene Kurslücke vom 16. März (14.110 zu 13.975 Punkte). Deren Bedeutung werde noch zusätzlich durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.068 Punkten) untermauert. (29.03.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >