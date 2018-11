Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Abwärtsgap (11.232 zu 11.187 Punkte) hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern die Parallele (akt. bei 11.229 Punkten) zum Abwärtstrend seit Mitte Juni unterschritten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Folge habe das Aktienbarometer ein neues Verlaufstief (11.009 Punkte) hinnehmen müssen. Damit hätten die deutschen Standardwerte eine weitere untere Trendkanalbegrenzung - nämlich die seit Jahresbeginn - verletzt. Per Saldo würden alle die beschriebenen Phänomene signalisieren, dass die charttechnische Ausgangslage des DAX noch keinesfalls bereinigt sei. Vielmehr müssten Anleger in den nächsten Tagen von Notierungen unterhalb der Marke von 11.000 Punkten ausgehen. Die nächste wichtige Unterstützung bestehe bei rund 10.800 Punkten. Verschiedene Hochs aus dem Jahr 2016 würden auf diesem Niveau zusammen mit der Aufwärtskurslücke von Ende 2016 (10.874 zu 10.786 Punkten) einen massiven Rückzugsbereich bilden. Das rechnerische Abschlagspotenzial aus der dominierenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation lasse sich sogar auf rund 10.000 Punkte taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So sei die Kombination aus der o. g. Parallele bzw. des gestrigen Gaps (gut 11.2000 Punkte) als Absicherung prädestiniert. (21.11.2018/ac/a/m)