Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen, lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 15.500 Punkten aus der Vorwoche startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erfolgreich in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei zunächst der Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 15.732 Punkten und danach der deutliche Ausbau des Rekordlevels bis auf 15.803 Punkte gelungen. Wenngleich das Aktienbarometer dieses Niveau nicht über die Ziellinie habe retten können, so sei der grundsätzliche Haussemodus dennoch absolut intakt. Vor dem Hintergrund der neuen Allzeithochs beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (4.256 Punkten) bzw. beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (14.129 Punkte) sei diese Aussage vermutlich sogar zu defensiv. Jenseits des neuen Rekordstandes stecke bei den deutschen Standardwerten die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Frühjahrsverschnaufpause das nächste Anlaufziel bei 15.908 Punkten ab. Aus der Höhe der alten Schiebezone zwischen 14.800 und 15.500 Punkten ergebe sich sogar ein rechnerisches Anschlusspotenzial für den Spurt über den "nächsten Tausender". Da die Bedeutung der eingangs erwähnten Ausbruchsmarken bei 15.500 Punkten durch den Point- & Figure-Chart untermauert werde, gelte ein Rebreak dieser Schlüsselmarke in Zukunft unbedingt zu verhindern. (15.06.2021/ac/a/m)

