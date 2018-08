Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Erholung stockt" titelten wir gestern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ihrer Überschrift trage der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem "inside day" Rechnung. D. h. die gestrige Schwankungsbreite sei mit knapp 60 Punkten nicht nur unterdurchschnittlich ausgefallen, sondern sei zudem innerhalb des Pendants des Vortages verblieben. Der beschriebene "Innenstab" unterstreiche die Bedeutung der letzten Verlaufshochs bei 12.433/39 Punkten. Ein Sprung über diese Zone würde auf Stundenbasis eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation komplettieren, deren kalkulatorisches Anschlusspotenzial auf gut 300 Punkte taxieren ließe. Gelinge dem Aktienbarometer eine erfolgreiche Weichenstellung, dürfte das erste Erholungsziel in Form der Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.533 Punkten) bzw. des Tiefs vom 31. Mai (12.548 Punkte) lediglich eine Zwischenetappe darstellen. Perspektivisch rücke dann sogar wieder der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 12.707 Punkten) ins Blickfeld. In der saisonal herausfordernden Phase von Ende August bis Ende September sollten Investoren aber auch der extrem wichtigen Bastion aus den letzten beiden Verlaufstiefs (12.121/12.104 Punkte) und der verbliebenen Kurslücke von Anfang April (untere Gapkante bei 12.011 Punkten) Beachtung schenken. (24.08.2018/ac/a/m)