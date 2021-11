Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein bemerkenswerter Freitag und eine bemerkenswerte Handelswoche liegt hinter den deutschen Standardwerten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit der alten Börsenweisheit "false breaks are followed by fast moves" lasse sich die jüngst Entwicklung (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am ehesten beschreiben, denn der Rückfall in die alte Schiebezone zwischen 14.800 und 16.000 Punkten habe sich als der erwartete Belastungsfaktor erwiesen. So sei am vergangenen Freitag eine weitere Abwärtskurslücke (15.865 zu 15.540 Punkte) entstanden und selbst die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.383 Punkten) habe den Kursverfall nicht eindämmen können. Bemerkenswert zum dritten seien auf der Indikatorenseite die realisierten Umsätze gewesen: Schließlich habe das Volumen am Freitag höher als am kleinen Verfall vor Wochenfrist gelegen, was für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der gesehenen Kursschwäche sorge. Eine Stabilisierung im Bereich der Glättung der letzten 200 Tage wäre in dieser Gemengelage bereits ein Erfolg. Ansonsten drohe den deutschen "blue chips" ein Ausloten der Tiefs vom Mai und Oktober bei 14.800 Punkten und somit der unteren Begrenzung der alten Tradingrange. (29.11.2021/ac/a/m)

