Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das war alles andere als ein Zeichen der Stärke, die der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im gestrigen Mittwochshandel lieferte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst sei der Index unter dem Vortageshoch zurückgeblieben, um dann später während des frühen US-Handels nach unten durchgereicht zu werden. Damit sei eine der beiden Trendlinien gebrochen worden, die das kurzfristige Zeitfenster bestimmen würden: der seit Anfang Juni gültige Aufwärtstrend sei also nicht mehr intakt, womit nunmehr die horizontale Auffangzone im 12.300er-Bereich gefragt sei. Da sich der Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Stundenbasis inzwischen bereits im leicht überverkauften Bereich befinde, bestehe von dieser Warte aus eine recht gute Stabilisierungschance. Auf der Oberseite sei ein kurzfristiger Widerstand bestätigt worden. Damit bleibe der vor knapp zwei Wochen begonnene Abwärtstrend intakt, der zurzeit zusammen mit der leicht fallenden 90-Stunden-Linie und dem EinWochen-Hoch um 12.440/12.465 Punkte als Barriere in Erscheinung trete. Gelinge der Ausbruch, bekomme es der Index mit dem Gap 12.477/12.507 und mit dem 61,8-Prozent-Retracement der am 4. Juli gestarteten Abwärtswelle bei 12.520 Punkten zu tun. (18.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >