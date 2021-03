Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von der Schwäche zu Handelsbeginn zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern unbeeindruckt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zügig hätten die deutschen Standardwerte die Marke von 14.600 Punkten zurückerobern können, sodass der Wochenauftakt insgesamt gelungen sei. Vor diesem Hintergrund seien neue Rekordstände oberhalb der Marke von 14.804 Punkten weiter jederzeit möglich. Als unterstützender Faktor sei dabei die Konstellation im Point & Figure-Chart zu werten. Zunächst liefere diese in Europa etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform mit dem Spurt über die Marke von 14.200 Punkten ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Aus der Breite der zuvor ausgeprägten Schiebezone ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von 15.300 Punkten. Zur Erinnerung: Die beiden strategischen Kurstreiber im klassischen Kursverlauf - Stichwort: Flagge bzw. Tradingrange von Mai bis Dezember 2020 - würden Anschlussgewinne bis 15.000/15.500 Punkte nahelegen. Das o. g. P&F-Ziel reihe sich also exakt zwischen beiden Zielmarken ein, was dem Kursziel der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt von "15.000 Punkten plus" zusätzlichen Nachdruck verleihe. Aufgrund der Bedeutung der Ausbruchsmarken bei 14.200 Punkten biete sich dieses Level als Stop-Loss an. Auch unter Risikoaspekten sorge der P&F-Chart also für eine zusätzliche Bestätigung. (23.03.2021/ac/a/m)

