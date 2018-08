Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Bereich unseres Etappenziels in Form der 38-Tage-Linie (akt. Bei 12.542 Punkten) bzw. des Tiefs vom 31. Mai (12.548 Punkte) hielt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern inne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmanchen könnten Anleger diese Entwicklung an der unterdurchschnittlichen Handelsspanne von gerade einmal 70 Punkten. Trotz dieses Luftholens sollte das Aktienbarometer in den nächsten Tagen den längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 12.695 Punkten) ins Visier nehmen. Neben dem unterstützenden Faktor "US-Aktienmärkte" diene in diesem Zusammenhang die im Stundenchart vorliegende Schulter-Kopf-Schulter-Formation als entscheidender Kurstreiber. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von gut 300 Punkten. Das aufgezeigte Anschlusspotential spreche - neben dem neuen MACD-Kaufsignal - ebenfalls für ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Glättung. Oberhalb dieser Demarkationslinie würden sich auch die mittelfristigen Perspektiven der deutschen Standardwerte nachhaltig verbessern. Auf der Unterseite würden indes die alten Ausbruchsmarken bei rund 12.440 Punkten als erste Unterstützung dienen. (29.08.2018/ac/a/m)