Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den Kurssprüngen und Gaps der letzten Handelstage kam es gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu einer merklichen Beruhigung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ausdruck dieser Tatsache sei vor allem die recht enge High-Low-Spanne von gerade einmal 75 Punkten. Das Tageshoch bei 13.371 Punkten hätten die deutschen Standardwerte exakt im Dunstkreis des ehemaligen, steilen Haussetrends seit August 2019 (akt. bei 13.387 Punkten) ausgebildet. Per Saldo habe also der Kreuzwiderstand aus dem besagten alten Aufwärtstrend und dem Abwärtsgap vom Wochenauftakt (13.399 zu 13.511 Punkte) weiter Bestand. Dieses Barrierenbündel markiere die charttechnische Schwelle zwischen dem eingeleiteten Korrekturmodus und einer Rückkehr in die Erfolgsspur. Kurzfristig müssten Anleger deshalb mit einer Fortsetzung der jüngsten Atempause rechnen. Ein Abgleiten unter die 50-Tage-Linie (akt. bei 13.281 Punkten) rücke das jüngste Verlaufstief bei 13.163 Punkten wieder in den Fokus. Darunter würden die Tiefs bei rund 12.900 Punkten den nächsten Rückzugsbereich definieren. Interessant sei, dass sich das Sentiment in den USA - gemessen an der AAII-Umfrage - spürbar abkühle. So sei der Anteil der Bullen um satte 13,6%-Punkte auf nur noch 32% gefallen. Die schnelle Normalisierung der heißgelaufenen Stimmung würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt positiv werten. (30.01.2020/ac/a/m)



