Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss am vergangenen Freitag gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Aufwärtsgap (15.281 zu 15.290 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern habe das Aktienbarometer dann das spiegelbildliche Phänomen auf der Unterseite hinnehmen müssen. Sprich die deutschen Standardwerte hätten eine Abwärtskurslücke bei 15.348/15.256 Punkten gerissen. In der Kombination entstehe ein seltenes Ausstiegsmuster in Form einer sog. "Inselumkehr", welches den Bären aktuell ein wichtiges Argument an Hand lieferte. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit eher Warnsignale senden. Hervorheben möchten die Analysten den MACD, der jüngst an seiner Signallinie gescheitert sei. Ein solches "bullish failure" lasse einen weiteren Abwärtsimpuls befürchten. In die gleiche Kerbe schlage die Average True Range (ATR). Die Bodenbildung bzw. der Abwärtstrendbruch im Verlauf des Volatilitätsindikators lege in den nächsten Wochen eine größere DAX-Schwankungsintensität nahe. Auf der Unterseite definiere die 50-Tage-Linie (akt. bei 14.896 Punkten) eine erste Rückzugslinie. Noch wichtiger sei allerdings die Haltezone aus dem Vorwochentief und dem alten Rekordhoch von Mitte März bei 14.845/14.804 Punkten, denn ein Abgleiten unter diese Bastion würde eine Topbildung vervollständigen. (12.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >