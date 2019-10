Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gönnte sich gestern eine wohlverdiente Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Kursverlauf schlage sich diese Entwicklung in einer geringen Handelsspanne von lediglich 55 Punkten nieder, welche sich zudem vollständig innerhalb der Range des Vortages vollzogen habe. In der Konsequenzenz stehe ein sog. "Innenstab". Dieses Kursmuster gebe den Analysten die Gelegenheit, auf die wichtigsten Unterstützungen hinzuweisen. Als erstes seien dabei die eng beieinander liegenden Tiefs der letzten beiden Tage (12.897/93 Punkte) ins Feld zu führen. Danach definiere das Gap vom 24. Oktober (12.821 zu 12.819 Punkte) den nächsten Halt. Unter strategischen Gesichtspunkten bilde aber vor allem die Kombination aus den alten Ausbruchsmarken und einer weiteren Aufwärtskurslücke bei rund 12.500 Punkten einen essentiell wichtigen Rückzugsbereich. Solange die deutschen Standardwerte auf hohem Niveau konsolidieren und die angeführten Marken verteidigen würden, würden die Analysten aber gute Chancen für neue Jahreshochs sehen. Der alte Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.107 Punkten) bzw. die Hochs vom Juni und Mai 2018 bei 13.170/13.204 Punkten würden dabei die nächsten Anlaufziele nach Norden abstecken. (30.10.2019/ac/a/m)



