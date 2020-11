Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung - mit einem Kursplus von mehr als 1.000 Punkten binnen fünf Tagen - gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag die erwartete Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch könne die Kursentwicklung als Erfolg verbucht werden, denn vom Tagestief bei 12.370 Punkten habe sich das Aktienbarometer bis zur Schlussglocke deutlich erholen können. Mit dem erwähnten Low hätten die deutschen Standardwerte zudem die untere Gapkante (12.330 Punkte) der jüngsten Aufwärtskurslücke verteidigen können. Letzteres unterstreiche die Ambitionen der Bullen. Unter strategischen Gesichtspunkten stelle für die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Rückeroberung der "doppelten Durchschnitte" - also der Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.067 Punkten) und dem Pendant der letzten 200 Wochen (akt. bei 12.244 Punkten) - unverändert eine entscheidende Steilvorlage dar. Auf der Oberseite würden indes die letzten beiden, fast deckungsgleichen Tageshochs (12.591/12.596 Punkten) ins Auge fallen. Ein Sprung über diese Hürde unterstreiche den jüngsten Aufwärtsimpuls und lege den Grundstein für ein Vorstoßen bis zur Widerstandszone aus der 61,8%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses seit Anfang September (11.692 Punkte) und dem gleitenden Durchschnitt der 50 Tage (akt. bei 12.732 Punkten). (09.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >