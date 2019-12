Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der nicht untypische saisonale Rücksetzer in der zweitenDezemberwoche fiel gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) doch etwas heftiger aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch würden sie die jüngste Kursentwicklung als konstruktiv werten. Schließlich habe das Aktienbarometer gestern mit dem Tagestief bei12.887 Punkten die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.891 Punkten) exakt bestätigt und dank der anschließenden Erholung ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Für den heutigen Handelstag sollten sich Anleger die Kombination aus dem gestrigen Tageshoch (13.092 Punkte) und der verbliebenen Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 13.100 Punkten) ins Stammbuch notieren. Gelinge ein Schließen der Abwärtskurslücke, dürften die deutschen Standardwerteweiter Kapital aus dem gestern vollzogenen "reversal" schlagen können. Die Hochs der letzten Tage - jeweils in einem engen Kursband zwischen 13.171 und 13.188 Punkten ausgebildet - würden dann im Zusammenspiel mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.178 Punkten) das nächste Anlaufziel definieren. Jenseits dieser Hürden wäre der Weg frei, um im Rahmen einer klassischen Jahresendrally die bisherigen Jahreshochs bei 13.301/338/374 Punkten ins Visier zu nehmen. (11.12.2019/ac/a/m)

