Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 13.311 Punkten musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zunächst ein neues Jahrestief verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf dieser Basis sei es allerdings im weiteren Handelsverlauf zu einem "reversal" gekommen - inklusive eines Schlusskurses oberhalb der Marke von 13.600 Punkten. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen hätten die deutschen Standardwerte also jeweils die Belastungsprobe der alten Ausbruchsmarken bei 13.500 Punkten vollzogen, deren Bedeutung durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 13.538 Punkten) noch zusätzlich untermauert werde. Dennoch dürfte diese Bastion heute erneut umkämpft sein. Ein Monatsschlusskurs oberhalb dieser Schlüsselunterstützungszone wäre immens wichtig! Gelinge dies, bestehe durchaus Hoffnung für die Aktienbullen, denn dann könnte sich die Atempause seit dem 8. Januar letztlich doch noch als Korrekturflagge entpuppen. Ein Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 13.957 Punkten) sei notwendig, um das mögliche Konsolidierungsmuster nach oben aufzulösen. Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 14.600 Punkten. Es sei also ein Spiel mit dem Feuer, welches der DAX gegenwärtig vollziehe. Bereits früh im Jahr stehe das Aktienbarometer deshalb vor einem mittelfristigen Richtungsentscheid. (29.01.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >