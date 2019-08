Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zu Wochenbeginn die Kurslücke vom 19. August (untere Gapkante bei 11.579 Punkten) geschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Anschluss habe sich ein Erholungsimpuls durchgesetzt, der das Aktienbarometer bis an die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.658 Punkten) geführt habe. Die langfristige Glättung spiele also - wie praktisch im gesamten August - eine Schlüsselrolle. Unterhalb des gleitenden Durchschnitts bestehe die Gefahr eines Tests der wichtigen Rückzugslinie aus dem Tief von Anfang August (11.560 Punkte) und einem alten Fibonacci-Level (11.547 Punkte). Aus charttechnischer Sicht stelle diese Zone das letzte Etappenziel auf dem Weg zu einem Test der Tiefpunkte vom März und August bei 11.300/11.266 Punkten dar. Die jüngste Kursentwicklung erlaube allerdings auch eine konstruktive Lesart. Hierfür sei zunächst eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie vonnöten. Für einen wirklichen Befreiungsschlag sorge indes erst ein Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 11.853/11.866 Punkten. Gelinge der Befreiungsschlag, könnten Investoren die letzten Verlaufstiefs bei 11.560/11.266/11.552 Punkten als inverse Schulter-Kopf-SchulterFormation interpretieren. (27.08.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >