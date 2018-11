Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche brachte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwas Entspannung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am vergangenen Freitag habe das Aktienbarometer die zwischenzeitlich erreichten Notierungen von knapp 11.700 Punkten allerdings nicht verteidigen können. Vielmehr habe die zu Wochenende aufkommende Abgabebereitschaft die deutschen Standardwerte wieder bis in den Bereich von 11.500 Punkten gedrückt. Unter dem Strich könne die jüngste Kurserholung damit als nahezu lehrbuchmäßiger Pullback an die Nackenzone der Anfang Oktober vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation gewertet werden. Letztlich werde die obere Umkehr also bestätigt. Erst bei einem Spurt über die Marke von 11.800 Punkten wäre die beschriebene Toppbildung negiert. Als Belastungsfaktor würden die Analysten in diesem Zusammenhang auch die amerikanischen Standardaktienindices S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) werten, die sich jeweils mit ihren 200-Tage-Linien als massivem Widerstand konfrontiert sehen würden. Beim DAX könnte die neue Woche deshalb im Zeichen der Ausprägung eines "zweiten Standbeines" stehen. Das Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte) bzw. die Parallele zum Abwärtstrend seit Mitte Juni (akt. bei 11.327 Punkten) würden dabei die nächsten Unterstützungen definieren. (05.11.2018/ac/a/m)