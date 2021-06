Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das neue Rekordhoch vom Wochenbeginn bei 15.803 Punkten konnte der DAX gestern nicht weiter ausbauen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Vielmehr habe das Aktienbarometer eine ruhigere Gangart angeschlagen. Festmachen könnten Investoren diese Aussage vor allem an der niedrigen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 80 Punkten. Aber auch das Handelsvolumen sei im Vergleich zu den Vortageswerten rückläufig gewesen. Dennoch bleibe der Haussetrend absolut intakt. Ein Anstieg über die letzten beiden Tageshochs bei 15.792/15.803 Punkten würden die Analysten in diesem Umfeld als Signalgeber für einen Folgeanstieg in Richtung der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Frühjahrsverschnaufpause (15.908 Punkte) definieren.Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der alten Schiebezone zwischen 14.800 und 15.500 Punkten - lasse perspektivisch sogar auf einen Wechsel der "big figure" hoffen. Auf der Unterseite gelte es indes, die in der letzten Woche erfolgreich zurückgetesteten Ausbruchsmarken bei 15.500 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Da dieses Level auch auf Point- & Figure-Basis eine Schlüsselrolle einnehme, könnten Anleger hier ihren Stopp-Loss platzieren. (16.06.2021/ac/a/m)